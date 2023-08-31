Курс валют на 31 серпня: долар та євро неочікувано дорожчають

31 серпня готівкова гривня вперше за тиждень ослабла на "чорному ринку" відносно долара та євро, в банках національна валюта продовжує зміцнюватись до долара, але ослабла проти євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:40 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,76 - 38,03 грн проти котирувань у 37,67 - 37,99 напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,26 41,61 грн проти курсу 41,13 - 41,52 грн за євро напередодні.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,5 - 38,15 грн (курс на 30 серпня – 37,5 - 38,2 грн);

Євро – 40,8 - 41,5 грн (курс на 30 серпня – 40,7 - 41,6 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,3 - 37,9 грн;

Ощадбанк – 37,5 - 38,45 грн;

Укрексімбанк – 37,5 - 38,3 грн;

Райффайзен – 37,6 - 38,8 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Нагадуємо:

Національний банк пом'якшив обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам для мінімізації множинності обмінних курсів.

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