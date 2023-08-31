Курс валют на 31 серпня: долар та євро неочікувано дорожчають
31 серпня готівкова гривня вперше за тиждень ослабла на "чорному ринку" відносно долара та євро, в банках національна валюта продовжує зміцнюватись до долара, але ослабла проти євро.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:40 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,76 - 38,03 грн проти котирувань у 37,67 - 37,99 напередодні.
На цей же час "чорний" курс євро становив 41,26 41,61 грн проти курсу 41,13 - 41,52 грн за євро напередодні.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 37,5 - 38,15 грн (курс на 30 серпня – 37,5 - 38,2 грн);
- Євро – 40,8 - 41,5 грн (курс на 30 серпня – 40,7 - 41,6 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 37,3 - 37,9 грн;
- Ощадбанк – 37,5 - 38,45 грн;
- Укрексімбанк – 37,5 - 38,3 грн;
- Райффайзен – 37,6 - 38,8 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.
Нагадуємо:
Національний банк пом'якшив обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам для мінімізації множинності обмінних курсів.
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