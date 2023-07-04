Доходи РФ від продажу газу до Європи цьогоріч впадуть на 75% – Reuters

reuters

Низькі ціни на газ знизили очікування щодо доходів російського "Газпрому", які підконтрольний Кремлю енергетичний гігант отримує від продажів в Європу.

Про це пише Reuters із посиланням на власні розрахунки та оцінки аналітиків.

"Падіння доходів від експорту може посилити дефіцит російського бюджету, який вже становить 117% від річного плану через великі витрати на підтримку війни та західні санкції щодо експорту нафти і газу.

Продажі газу "Газпрому" в Європу, які колись були основним джерелом валютних надходжень РФ, різко впали через кризу у відносинах між Москвою і Заходом", - пише агентство.

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За підрахунками Reuters, за першу половину 2023 року експорт російського газу до Європи трубопровідним транспортом сягнув близько 12,1 млрд кубометрів, тоді як за весь 2022 рік він становив 62 млрд кубометрів, що свідчить про потенційно серйозний спад у цьому році.

"Газпром" не надав прогнозів щодо експорту газу на цей рік і не відповів на запит про коментарі.

Аналітик Рональд Сміи очікує, що цього року ціни на російський газ в Європі в середньому становитимуть 445 дол за 1000 кубометрів. Це нижче, ніж 830 дол за оцінками Міністерства економіки РФ на 2022 рік.

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Він прогнозує, що експорт російського газу в Європу і Туреччину цього року досягне 50 млрд кубометрів.

Якщо Росія збереже стабільний експорт газу до Туреччини, він може досягти 22 млрд кубометрів у 2023 році, тоді продажі до Європи становитимуть 28 млрд кубометрів.

"Це може означати падіння доходів від експорту в Європу до 12,5 млрд дол цього року з близько 52 млрд дол у 2022 році", - свідчать розрахунки Reuters.

Економічна правда