З єдиної державної енергогенеруючої компанії продовжують звільнятися керівники

П'ятеро членів дирекції "Центренерго" - єдиної державної енергогенеруючої компанії, написали заяви про звільнення.

Про це з посиланням на дані в системі розкриття інформації НКЦПФР повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Так, наглядова рада ПАТ "Центренерго" на підставі поданих заяв про звільнення припинила повноваження п'ятьох членів дирекції: Віктора Спички, Сергія Шульги, Юлії Кочеток, Сергія Білоуса та Євгена Мірошниченка.

Спичка перебував на посаді члена дирекції з 26 лютого 2021 року, і майже три останні місяці виконував обов'язки гендиректора.

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З того ж часу на посаді був Шульга, з 25 червня 2023 року - Кочаток і Білоус, з 15 серпня 2023 року - Мірошниченко (з цієї дати його повноваження було поновлено судом).

Водночас вказується, що за поданням нещодавно призначеного гендиректором Андрія Чуркіна членами дирекції до 29 листопада 2023 року обрано Євгена Гаркавого та Людмилу Татаренко.

Серед посад, які обіймав Гаркавий за останні п'ять років, - начальник департаменту з виробництва та технічної політики "Центренерго", начальник виробничо-технічного відділу, заступник головного інженера з експлуатації та екології, в.о. головного інженера Трипільської ТЕС.

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Татаренко була директором юридичного управління, директором з юридичних питань ПрАТ "Харківенергозбут", який раніше очолював Чуркін, а також - директором із правової політики ВАТ "Миколаївобленерго".

Нагадуємо:

Як повідомлялося, раніше, 14 серпня, незалежні члени наглядової ради "Центренерго" Євген Горкунов і Андрій Ткаченко написали заяви про звільнення за власним бажанням, через чотири дні після призначення.

Цього дня Наглядова рада "Центренерго" змінила керівника підприємства, призначивши Андрія Чуркіна генеральним директором замість Віктора Спички, який був на посаді в.о. гендиректора менше трьох місяців.

Водночас в цей же день, 14 серпня, Господарський суд м. Києва зупинив дії Фонду державного майна зі звільнення попереднього складу незалежних членів Наглядової ради Центренерго, кандидатури яких були погоджені міжнародними організаціями.

Дії посадових осіб ФДМ були оскаржені як незаконні одним із членів наглядової ради. Рішення суду опубліковано в реєстрі судових справ.

"Центренерго" є одним з найбільших сучасних підприємств електроенергетичної галузі країни і єдиною в Україні державною енергогенеруючою компанією, що має вагомі конкурентні переваги.

Основними видами діяльності ПАТ "Центренерго" є виробництво електричної енергії, що постачається в оптовий ринок електричної енергії України та виробництво теплової енергії. У загальному обсязі виробництва електроенергії України частка компанії складає близько 8%, в структурі теплової генерації — близько 18%. Відіграє істотну роль у підтримці та регулювання енергобалансу країни.