Стратегія розвитку фінсектору: інфляція до 15%, відхилення готівкового курсу від офіційного до 5%

Реалізація нової Стратегії розвитку фінансового сектору під час війни передбачає індекс споживчих цін на рівні менше ніж 15% і можливі відхилення готівкового курсу гривні до долару від офіційного нижче 5%.

Такими є короткострокові індикатори реалізації Стратегії, опублікованої Нацбанком 29 серпня.

Згідно з документом, серед індикаторів також:

проведення оцінки стійкості, включно з AQR і стрес-тестуванням банків,

страхування воєнно-політичних ризиків

впровадження комплексної системи оздоровлення, врегулювання неплатоспроможності та виведення з ринку неплатоспроможних установ (директива ЄС Bank Recovery and Resolution, BRRD).

Іншими індикаторами реалізації Стратегії під час війни визначено:

Реклама:

доступність інструментів врегулювання непрацюючих кредитів (NPL),

забезпечення фінансової та інституційної спроможності НКЦПФР,

врегулювання ринку віртуальних активів,

впровадження законодавчого регулювання інвестиційних рахунків і діяльності рейтингових агенцій у відповідність до вимог ЄС.

Реалізація Стратегії передбачає також формування дорожньої карти з відновлення надання фінпослуг на деокупованих територіях як частину плану деокупації територій України.

Нагадуємо:

Національний банк України, Міністерство фінансів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) на засіданні 19 липня затвердили нову Стратегію розвитку фінансового сектору країни, однак відклали її оприлюднення до кінця серпня.

Реклама:

Для відстеження реалізації Стратегії закріплено короткострокові індикатори, тоді як довгострокові поки що встановлюватися не будуть, оскільки досягнення стратегічної мети залежить від настання відповідних макроекономічних та інших передумов, терміни яких не можуть бути надійно спрогнозованими.