Оприлюднено нову Стратегію розвитку фінансового сектору України

Національний банк України, Міністерство фінансів України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб затвердили та оприлюднили нову Стратегію розвитку фінансового сектору України.

Документ розміщено на сайті Національного банку.

Як випливає з оприлюдненого документа, Стратегія передбачає спільні дії регуляторів та Фонду гарантування вкладів у фінансовому секторі. Ці дії будуть спрямовані на досягнення п’яти таких стратегічних цілей:

макроекономічна стабільність,

фінансова стабільність,

фінансова система працює на відновлення країни,

сучасні фінансові послуги,

інституційна спроможність регуляторів та ФГВФО.

Стратегія визначає майбутні пріоритети фінансової системи. До них належать:

Реклама:

відновлення, розвиток фінансового сектору та забезпечення безперервності його роботи,

поступове згортання надзвичайних пруденційних заходів,

діагностика банківських активів,

моніторинг та розв'язання проблеми непрацюючих кредитів,

створення комплексної системи оздоровлення та виведення з ринку неспроможних учасників,

запровадження системи раннього реагування на проблемність фінансових установ.

За сприятливих і стійких макроекономічних умов передбачається поступова лібералізація фінансових ринків та повернення монетарної політики до режиму інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом.

Одними з пріоритетних завдань у межах реалізації Стратегії є заходи з відновлення фінансової інфраструктури на деокупованих територіях.

Особливу увагу в Стратегії приділено імплементації європейського законодавства та кращої світової практики у сферах регулювання та нагляду за фінансовим сектором, урегулювання неплатоспроможності та виведення з ринку учасників фінансових установ.

Реклама:

Оскільки умови війни зумовлюють високу загальну невизначеність, нова Стратегія є безстроковою.

Заходи умовно поділено на короткострокові - які спрямовані на забезпечення стабільності, недопущення погіршення ситуації у фінансовому секторі та економіці загалом, і на середньострокові - які стануть основою майбутньої відбудови та зростання економіки.

Водночас регулятори та Фонд гарантування вкладів будуть уточнювати спільні плани з досягнення цілей Стратегії та працювати над їх реалізацією стільки часу, скільки потребуватиметься.

У зв’язку з цим Стратегія також закріплює короткий перелік ключових індикаторів, важливих у короткостроковій перспективі під час повномасштабної війни, який надалі за потреби буде актуалізовано.

Нагадуємо:

Розроблення Стратегії було передбачене Меморандумом про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом.

Рада з фінансової стабільності, у межах якої співпрацювали регулятори з розроблення нової Стратегії розвитку фінансового сектору України, схвалила її на засіданні 19 липня 2023 року.

Попередня стратегія передбачала розвиток фінансового сектору до 2025 року. Дорожня карта реалізації цього попереднього стратегічного документа, який втілювався три з половиною роки, виконана на 47%.