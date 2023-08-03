Регулятор азартних ігор знову втратив кворум

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), яка отримала на початку липня кворум після призначення урядом членом комісії Євгена Яхнія, знову його втратила.

Про це повідомив у Telegram голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Минулого місяця після прийняття відповідних змін до закону про гральний бізнес, КМ врешті відновив кворум в Гральній комісії, призначивши ще одного члена.

Однак, хлопчик виявився хворобливим і три дні тому, акурат в день прийняття важливих рішень про анулювання ліцензій порушникам і росіянам та видачу нових ліцензій, був карколомно вивезений на швидкій в невідомому напрямі, де залишається і донині", - написав нардеп.

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"Про необхідну допомогу в приведенні до тями члена КРАІЛ ані лікарі, ані зацікавленні в затягуванні прийняття рішення субʼєкти не повідомляють, хоча невпинне бажання суспільства надати хлопцю першу допомогу зростає щогодини", - додав Гетманцев.

Раніше КРАІЛ, повноцінна робота якої була заблокована з лютого 2023 року через відсутність кворуму, з 7 липня знову отримала кворум після того, як Кабінет міністрів призначив Євгена Яхнія новим членом регулятора.

Нагадаємо:

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Мінцифри пропонує Верховній Раді ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) й автоматизувати видачу гральної ліцензії - уряд підтримав відповідний законопроєкт, і він відправляється на розгляд у парламент.

Економічна правда