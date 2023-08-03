Справа Сівковича: в ДБР підтвердили обшуки в "Арма Моторс", яка постачає автівки правоохоронцям

Державне бюро розслідувань підтвердило проведення обшуків в компанії "Арма Моторс", яка постачає автомобілі поліції та столичним комунальним підприємствам.

Про це йдеться у відповіді на запит ЕП.

Зокрема, ЕП уточнила, чи була "Арма Моторс" однією з тих 15-ти компаній, в яких проводилися обшуки через зв'язки з ексзаступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем, який втік з України в 2014-му році і, за даними правоохоронців, співпрацює з російськими спецслужбами.

"Сьогодні досудове розслідування у кримінальному провадженні, в межах яких проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності товариства з обмеженою діяльністю "Арма Моторс", триває.

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Проводяться слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії з метою забезпечення повного, всебічного та об'єктивного розслідування, прийняття законного та обґрунтованого процесуального рішення", - повідомили ЕП у відомстві.

У відповіді також зазначили, що в межах вказаного кримінального провадження службовим особам та іншим співробітникам "Арма Моторс" про підозру не повідомлялося. "Інша запитувана інформація становить таємницю слідства", - підкреслили в ДБР.

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Раніше ЕП повідомляла, що після проведених обшуків в компанії "Арма Моторс", яку правоохоронці пов'язували з Сівковичем, вона продовжує поставляти автомобілі поліції та комунальним підприємствам.

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Нагадаємо:

У квітні 2023 року СБУ та ДБР повідомили, що викрили на Київщині 15 компаній, які "працювали в інтересах країни-агресора" та "підконтрольні Володимиру Сівковичу, який підозрюється у державній зраді, шпигунстві та роботі на ФСБ".

Як зазначили в СБУ, щоб приховати агентурне фінансування Сівкович використовував контрольовані ним компанії в Києві.

Однієї з цих компаній виявилась "Арма Моторс", і це стало відомо, зокрема, після витоку документів і фото з місць обшуків. Співрозмовники в правоохоронних органах підтвердили ЕП достовірність документів, а також визнали, що обшуки проводились також в компанії "АРМА Моторс".

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Економічна правда