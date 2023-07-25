Навіть після обшуків СБУ: правоохоронці продовжують купувати автомобілі у агента ФСБ

Бізнес родини екс-заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, якого підозрюють у державній зраді та шпигунстві на користь РФ, попри війну й досі успішно працює на українському авторинку та продає автівки силовим структурам України.

У квітні Служба безпеки України повідомила про безпрецедентні викриття – в Києві виявили 15 компаній зрадника Володимира Сівковича, які працювали в торгівлі, фінансах і транспортних перевезеннях.

У цих компаніях правоохоронці провели тоді обшуки. Однією з компаній виявилась "Арма Моторс". Це стало відомо після витоку фото з місць обшуків, на яких можна було ідентифікувати офіс.

Ця компанія, на хвилинку, постачала автівки українським правоохоронцям. Та як виявилось, і досі постачає. Хоча її власником, колись прямим, а зараз опосередкованим, є син Володимира Сівковича – Олександр, про що свідчать виявлені після обшуку документи.

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Також серед засновників "Арми" фігурує Компанія з управління активами "Інвестіум", якою Володимир Сівкович, ймовірно, володіє через офшорну Blochton limited.

Офшорна компанія Сівковича, зокрема, через "Інвестіум" заснувала та володіла і ТОВ "БЦ Лук'янівський" – ще одна компанія, яка розгорнула широку діяльність в Україні і отримувала навіть відшкодування ПДВ з бюджету.

Ще є інший засновник "Арма Моторс" – Роман Казанко – також пов'язаний з кількома компаніями родини Сівковичів. Серед них, зокрема, такі фірми як ТОВ "Арденз Україна" та ТОВ "Вікінг Моторз".

А кінцевим бенефіціаром "Арма Моторс", за даними YouControl, є Роман Ребров, який також є бенефіціаром згаданого ТОВ "БЦ Лук'янівський".

Небезпечні автівки

Ще з часів Януковича основними клієнтами компанії "Арма Моторс" були українські силові структури. 2011 року, коли Сівкович обіймав посаду заступника секретаря РНБО, "Арма" отримала держзамовлення від МВС на 242 службові машини.

Проте і після Революції Гідності, і після втечі Януковича та його посіпак компанія продовжувала успішно працювати. 2015-го відбулась ще одна закупівля: майже 300 автівок у "Арми" придбало Міністерство внутрішніх справ.

Взагалі за час існування "Арма Моторс" найбільше контрактів було підписано саме з Головним управлінням Нацполіції Києва – на суму майже 57 мільйонів гривень.

Враховуючи, яке у компанії коріння та її зв'язки з Сівковичем, логічним розвитком подій було б повне припинення відносин правоохоронців з "Арма Моторс".

Утім, навіть під час повномасштабної агресії Росії "Арма" не припиняла свою діяльність. З початку 2023 року "Арма Моторс" виграла тендери з продажу автівок для низки держустанов та Національної поліції на суму 34 млн грн.

Серед покупців Головне управління нацполіції міста Києва та Військова частина А1484.

Обшуки не зупинили

І от після обшуків в 15 компаніях разом з "Арма Моторс" у квітні цього року, про що офіційно повідомили в СБУ та ДБР, здавалось, що це вже кінець.

"Свій дохід від комерційної діяльності фірми спрямовували на підтримку країни-агресора та її поплічників. Під час обшуків за адресами підприємств виявлено зброю, документи та інші матеріали із доказами незаконної діяльності Сівковича", – зазначається в повідомленні правоохоронців.

За даними правоохоронців, діяльність цих підприємств контролював саме Сівкович, який також керує "політичним офісом" у Москві, створеним за ініціативи ФСБ. Як зазначають правоохоронці, щоб приховати агентурне фінансування, Сівкович використовував контрольовані ним компанії в Києві. Отримані від комерційних операцій кошти спрямовувалися на підтримку країни-агресора та її пособників.

Проте, що у підсумку? Навіть і після обшуків "Арма Моторс" продовжує вигравати нові тендери для українських силовиків.

Останні великі замовлення:

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Попри явну аморальність таких закупівель, вони несуть очевидну загрозу самим правоохоронним органам.

Чи можна повірити у те, що компанії, пов'язані із зрадником Сівковичем продають авто в правоохоронні органи суто з метою заробітку?

Для російської агентури тут широке поле для діяльності – це і спосіб для отримання компромату на правоохоронців за рахунок використання корупційних зв'язків, і реалізація транспортних засобів з наперед встановленим шпигунським обладнанням.

Проте ще більше дивує, що навіть після обшуків та публічних заяв СБУ та ДБР правоохоронці надалі пересуваються вулицями українських міст на автівках, які можуть бути потенційно бути небезпечними.

Геніальний у своїй простоті план наших ворогів.