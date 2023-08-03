Влада РФ відстежуватиме подорожі росіян залізницею

Російська влада почала відстежувати пересування росіян залізницею – з серпня під держконтроль потрапили продажі квитків держкорпорації РЖД, на поїздах якої росіяни щороку здійснюють понад мільярд поїздок.

Про це пише Moscow Times.

Як повідомляє російське пропагандистське інформагентство "РІА Новости", відтепер усі куплені за паспортом залізничні квитки відображаються на порталі "Держпослуги". Оновлення системи, де підтверджені облікові записи мають більше 100 млн росіян, дозволяє автоматично фіксувати квитки РЖД незалежно від бажання користувача. Квитки з'являються у розділі "QR-коди документів" незалежно від того, куплені вони у касі чи онлайн.

Крім цього, з 1 вересня держава отримає цілодобовий доступ до баз даних агрегаторів таксі. Вони будуть зобов'язані надавати відомості про поїздки клієнтів ФСБ та правоохоронним органам. Щоб отримати інформацію, силовикам не потрібно звертатися до суду.

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