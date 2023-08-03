Лише за добу вже два судна відмовилися швартуватися у порту "Ізмаїл" після атаки РФ

За минулу добу вже два судна, що прямували в порт "Ізмаїл" під завантаження, відмовилися швартуватися після атаки в ніч на середу портової та промислової інфраструктури Одеської області іранськими ударними безпілотниками типу "Shahed".

Про це повідомив представник Одеської залізниці на нараді під керівництвом заступника директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерія Ткачова, передає "Інтерфакс Україна".

"За добу два капітани відмовилися пришвартуватися у зв'язку з подіями, які були... усі про них знають", - сказав представник Одеської залізниці.

При цьому, за даними застосунку для моніторингу військово-морського руху Marine Traffic, у порту "Ізмаїл" у четвер перебуває 117 суден, очікується 20 суден, 21 судно вирушає в найближчі 24 години.

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У понеділок, кількість суден у порту "Ізмаїл", за даними Marine Traffic, зросла до 120 проти 109 минулого тижня. Протягом тижня кількість суден у порту становила 111-113.

У ніч на середу, 2 серпня, внаслідок російської атаки на морський порт "Ізмаїл" та інфраструктуру "Українського Дунайського пароплавства" було знищено 40 тис. тонн зерна, на яке очікували країни Африки, Китаю та Ізраїлю.

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Крім того, пошкоджено або зруйновано близько 10 житлових будинків, 15 квартир, будівлі готелів та офісу "Українського Дунайського пароплавства", навчальний заклад. Як зазначив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, не постраждав жоден військовий об'єкт - постраждали лише цивільні об'єкти: портова інфраструктура, складські приміщення, зернові термінали.