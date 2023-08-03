Нафта стабільна після дводенного зниження

Ціни на нафту в четвер, 3 серпня, незначно змінились після дводенного падіння, оскільки зниження кредитного рейтингу уряду США вплинуло на настрої, попри занепокоєння з приводу обмеження пропозиції.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф’ючерси на нафту марки Brent коштували 83,26 долара за барель, що на 6 центів або 0,1% вище від закриття попередньої сесії (на 04:22 за Гринвічем).

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Американська нафта West Texas Intermediate підвищилась на 5 центів, також на 0,1%, до 79,54 долара за барель.

Що вплинуло на ціни

Рейтингове агентство Fitch знизило основний кредитний рейтинг США, які є найбільшим споживачем нафти у світі, відображаючи очікуване погіршення фінансової ситуації, а також високий і зростаючий тягар державного боргу.

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Натомість ціни підтримують занепокоєння щодо скорочення пропозиції через скорочення виробництва

Згідно з даними Управління енергетичної інформації в середу, ситуація з поставками була підкреслена рекордним скороченням запасів сирої нафти в США на 17 млн барелів минулого тижня, оскільки нафтопереробні заводи збільшили обсяги виробництва, а експорт перевищив 5 млн барелів на день.

Скорочення запасів, яке різко перевищило очікування аналітиків в опитуванні Reuters на 1,4 мільйона барелів, вказує на те, що світовий попит перевищує пропозицію, оскільки тривають серйозні скорочення з боку основних виробників.

Наступне засідання комітету з моніторингу ринку Організації країн-експортерів нафти та союзників (ОПЕК+) має відбутися 4 серпня. ОПЕК+ навряд чи змінить свою поточну політику видобутку нафти, а Саудівська Аравія, як очікується, продовжить своє добровільне скорочення на 1 млн барелів на добу ще на місяць, включаючи вересень.

Політика уряду, спрямована на стимулювання економіки Китаю, другого за величиною споживача нафти у світі, також надає певну підтримку цінам і попиту на паливо, хоча деталі заходів підтримки наразі рідкісні. Сектор послуг у Китаї зріс більш швидкими темпами в червні, компенсуючи невтішні дані про виробництво на початку цього тижня.

Нагадуємо:

Через погіршення бюджетних показників і зростаючий держборг міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента США до "AA+" з "ААА".