Клієнти банку "Конкорд" отримали вже майже 60% вкладів

За перший тиждень з моменту початку виплати гарантованого відшкодування вкладники банку "Конкорд" отримали від Фонду гарантування вкладів 374 млн грн - це 58% загальної гарантованої суми.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

"Найактивніше за відшкодуванням від Фонду гарантування вкладники звертались в перші три дні з моменту початку виплат. Так, із 374 млн грн вкладники лише з понеділка по середу отримали 333 млн грн.

Примітним також є те, що все більше вкладників банків, що ліквідуються, обирають дистанційний спосіб виплати відшкодування. Більше третини призначеної до виплат гарантованої суми, а саме 156 млн грн, було отримано вкладниками АТ "АКБ "КОНКОРД" без відвідування відділення банку-агента Фонду", - розповілазаступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Наталія Рудуха.

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Виплати вкладникам "Конкорду" тривають.

"Зважаючи на норми чинного законодавства, вкладники АТ "АКБ "КОНКОРД" отримують гарантоване відшкодування в повному обсязі суми вкладу разом із нарахованими станом на кінець дня 1 серпня 2023 року відсотками", - додали у Фонді.

Нагадаємо:

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Правління НБУ ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АКБ "КОНКОРДˮ та його ліквідацію з 1 серпня 2023 року.

Причина такого рішення - систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Вкладникам банку "Конкорд" повернуть майже 640 мільйонів.

Економічна правда