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Клієнти банку "Конкорд" отримали вже майже 60% вкладів

Вівторок, 29 серпня 2023, 19:20 - Олексій Павлиш

За перший тиждень з моменту початку виплати гарантованого відшкодування вкладники банку "Конкорд" отримали від Фонду гарантування вкладів 374 млн грн - це 58% загальної гарантованої суми.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

"Найактивніше за відшкодуванням від Фонду гарантування вкладники звертались в перші три дні з моменту початку виплат. Так, із 374 млн грн вкладники лише з понеділка по середу отримали 333 млн грн.

Примітним також є те, що все більше вкладників банків, що ліквідуються, обирають дистанційний спосіб виплати відшкодування. Більше третини призначеної до виплат гарантованої суми, а саме 156 млн грн, було отримано вкладниками АТ "АКБ "КОНКОРД" без відвідування відділення банку-агента Фонду", - розповілазаступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Наталія Рудуха.

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Виплати вкладникам "Конкорду" тривають.

"Зважаючи на норми чинного законодавства, вкладники АТ "АКБ "КОНКОРД" отримують гарантоване відшкодування в повному обсязі суми вкладу разом із нарахованими станом на кінець дня 1 серпня 2023 року відсотками", - додали у Фонді.

Нагадаємо:

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Правління НБУ ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АКБ "КОНКОРДˮ та його ліквідацію з 1 серпня 2023 року.

Причина такого рішення - систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Вкладникам банку "Конкорд" повернуть майже 640 мільйонів.

Економічна правда

банки вклади Фонд гарантування вкладів
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