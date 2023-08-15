Вкладникам банку "Конкорд" повернуть майже 640 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) з наступного тижня розпочне виплату гарантованого відшкодування вкладникам банку "Конкорд", рішення про ліквідацію якого Нацбанк ухвалив 1 серпня.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

"На сьогодні триває процес формування реєстру вкладників. Після оголошення про початок виплат вкладники банку - фізичні особи, у тому числі фізичні особи-підприємці, - зможуть отримати свої кошти в одному із 12 банків-агентів Фонду.

Вкладник сам обирає банк та відділення, у якому бажає отримати кошти. Крім того, існує можливість отримати гарантоване відшкодування від Фонду дистанційно. Таку послугу на сьогодні надають 5 банків-агентів", - йдеться у повідомленні.

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При цьому загальна сума гарантованого відшкодування вкладникам банку, призначена до виплат, становить 639 млн грн.

"Завдяки дії норми про повне відшкодування за вкладами на період воєнного стану та трьох місяців після його завершення, кожен вкладник отримає від Фонду кошти у повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на кінець дня 1 серпня, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - пояснили у відомстві.

Паралельно триває процес формування реєстру акцептованих вимог кредиторів, який сформують та затвердять до 4 вересня, додали у ФГВФО.

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Крім цього, проводиться інвентаризація активів та формування ліквідаційної маси банку "Конкорд".

"Банк "Конкорд" - це 7 банк, ліквідацію якого Фонд розпочав уже під час повномасштабного вторгнення. І щоразу, розуміючи умови, у яких живе і працює вся країна, ми розпочинали виплату відшкодування вкладникам та розрахунок з кредиторами достроково, тобто раніше кінцевого строку, відведеного законодавством.

Тому і виплату вкладникам банку "Конкорд" Фонд планує розпочати раніше, уже з наступного тижня, орієнтовно після 21 серпня. Фонд має достатньо коштів для виплати повної суми відшкодування усім вкладникам. І вже за фактом формування реєстру кредиторів та ліквідаційної маси банку, ми розпочнемо розрахунок із кредиторами і Фонд гарантування забезпечить повернення коштів кредиторам банку у повному обсязі", - заявила заступниця директора-розпорядника Фонду Ольга Білай.

Нагадаємо:

Правління НБУ ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АКБ "КОНКОРДˮ та його ліквідацію з 1 серпня 2023 року.

Причина такого рішення - систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Економічна правда