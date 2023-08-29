Програмою "єОселя" скористались ще 135 сімей: хто найчастіше бере іпотечні кредити
Минулого тижня за програмою "єОселя" кредити на придбання житла на 200 мільйонів гривень отримали 135 українців.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Загалом з початку дії програми пільгові кредити на житло було видано 2679 родинам на суму 3,77 млрд грн.
"Лише минулого тижня кредити за програмою взяли 135 українців. Майже 70% з них - військовослужбовці та силовики", – зазначила заступниця міністра Надія Бігун.
Вона нагадала, що для цих категорій, як і для медиків, педагогів та науковців, програмою передбачена пільгова ставка кредитування - 3%.
Також за останній тиждень іпотечні кредити під 3% отримали 20 педагогів, 13 медиків та 2 науковці.
Крім цього, з 1 серпня іпотечні кредити стали доступні для всіх українців, які не мають власного житла.
"Для них діє ставка 7% і минулого тижня такі кредити взяли 9 українців", – додала Бігун.
У Мінекономіки уточнили, що найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (91 кредит) та у забудовника (41). Також троє українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.
Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:
- Київської області - 41;
- міста Києва - 20;
- Вінницької та Рівненської областей - по 8;
- Волинської - 7.
Нагадуємо:
У рамках державної програми часткової компенсації іпотечних кредитів "єОселя" запущено чотири регіональні програми.