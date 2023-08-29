Курс валют на 29 серпня: гривня продовжує зміцнюватись

29 серпня готівкова гривня продовжує зміцнюватись відносно долара та євро як на "чорному ринку", так і в банках.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,65 - 38,01 грн проти котирувань у 36,89 - 38,08 у напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,99 - 41,42 грн проти курсу 41,38 - 41,85 грн за євро у четвер.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,65 - 38,4 грн (курс на 28 серпня – 37,88 - 38,6 грн);

Євро – 40,9 - 41,75 грн (курс на 28 серпня – 41,15 - 42,0 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,55 - 38,15 грн;

Ощадбанк – 37,95 - 38,75 грн;

Укрексімбанк – 37,55 - 38,35 грн;

Райффайзен – 37,6 - 38,8 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Нагадуємо:

Національний банк пом'якшив обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам для мінімізації множинності обмінних курсів.

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