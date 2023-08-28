Словаччина відмовилась від російського ядерного палива

Словаччина уклала угоду з американською Westinghouse про постачання ядерного палива для АЕС, ще одним постачальником може стати Франція. Таким чином країна позбувається залежності від палива з Росії.

Про це повідомляє Euractiv.

"Майже 60% виробленної Словаччиною електроенергії надходить від атомних електростанцій, які, у свою чергу, отримують виключно російське ядерне паливо. Цього більше не буде після того, як міжнародний тендер забезпечив угоду на постачання Slovenské elektrárne "єдиної повністю західної альтернативи", - пише видання.

За словами гендиректора Slovenske elektrární Браніслава Стричека, забезпечення іншого постачальника ядерного палива для словацьких електростанцій є важливим кроком до зміцнення енергетичної безпеки країни.

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"Атомні електростанції є важливою опорою в енергетичному балансі нашої країни, тому я вважаю вкрай важливим забезпечити диверсифікацію поставок ядерного палива для їх стабільної роботи", – сказав він.

Однак спочатку паливо має пройти процес схвалення спеціально для використання в словацьких ядерних реакторах. Після цієї процедури паливо не з РФ почне надходити за рік.

Slovenské elektrárne прагне придбати принаймні одного додаткового постачальника енергетичного палива. У травні компанія підписала меморандум про співпрацю з французькою компанією Framatom.

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Нагадуємо:

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що американська компанія Westinghouse Electric Co побудує першу в Польщі атомну електростанцію.