Польща обрала компанію з США для будівництва своєї першої АЕС

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Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що американська компанія Westinghouse Electric Co побудує першу в Польщі атомну електростанцію.

Про це повідомляє The Reuters.

"Ми підтверджуємо, що наш ядерно-енергетичний проєкт використовуватиме надійну та безпечну технологію @WECNuclear", — написав Моравецький у Twitter.

Westinghouse конкурувала з південнокорейською державною компанією Korea Hydro Nuclear Power, яка подала пропозицію у квітні. Варшава також розмовляла з французькими компаніями про реалізацію проєкту.

За словами віцепрезидентки Камали Гарріс, партнерство США в цьому проекті є вигідним для всіх нас: ми можемо подолати кліматичну кризу, зміцнити європейську енергетичну безпеку та поглибити американсько-польські стратегічні відносини.

В агентстві додають, що Варшава шукала партнера для будівництва ядерних потужностей потужністю 6-9 гігават (ГВт) і надання до 49% акціонерного фінансування проєкту. До кінця 2022 року планується вибрати технологію для перших трьох реакторів, а перший з них має почати свою роботу у 2033 році.

"Ми розуміємо, що рішення буде стосуватися перших трьох реакторів, і ми очікуємо, що Польща має намір зрештою побудувати шість реакторів AP1000 від Westinghouse і прийме офіційне рішення щодо другого набору з трьох пізніше", - заявив представник США.

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