Ціни на газ в Європі знову перевищили 400 доларів

Біржові ціни на газ в Європі 28 серпня зросли на 4% до 405 доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, передає enkorr.

Вересневі ф'ючерси за індексом TTF (найбільшого європейського хаба, розташованого в Нідерландах) відкрили торги на рівні 393,7 дол за тис куб. м (+1,4%).

Станом на 09:09 за Києвом їхня вартість становила $404,8 (+4,2% ). Від розрахункової ціни попереднього торговельного дня – $388,4/тис. куб. м ціни зросли на 1,4%.

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24 серпня Європейські ціни на газ впали на 20% на відкритті торгів, адже суперечки щодо трудових прав на найбільшому в Австралії заводі з експорту скрапленого газу буде вирішено.

23 серпня спотові котирування газу в Європі перевищили $480 за тисячу кубометрів - це максимальний рівень із середини квітня, причиною стала стурбованість трудовим спором на нафтогазових промислах в Австралії, який може призвести до страйків уже наступного тижня.

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