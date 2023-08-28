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Курс валют на 28 серпня: гривня в банках стабілізується

Понеділок, 28 серпня 2023, 09:55 - Анастасія Жарикова
 
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В понеділок, 28 серпня, готівкова гривня стабільна на "чорному ринку" та зміцнюється проти долара та євро в банках.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,99 - 38,28 грн проти котирувань у 36,99 - 38,25 у неділю. 

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,41 - 41,86 грн проти курсу 41,38 - 41,85 грн за євро у четвер. 

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Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 37,88 - 38,6 грн (курс на 25 серпня – 37,95 - 38,7 грн);
  • Євро – 41,15 - 42,0 грн (курс на 25 серпня – 41,28 - 42,1 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 37,75 - 38,35 грн;
  • Ощадбанк – 37,95 - 38,75 грн;
  • Укрексімбанк – 37,6 - 38,8 грн; 
  • Райффайзен – 37,85 - 38,75 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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