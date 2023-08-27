Сума збитків довкіллю, без урахування Каховської ГЕС, зросла до 2 трильйонів
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів заявив, що сума збитків завданих росіянами довкіллю за рік зросла у 5 разів, досягнувши 2 трлн гривень.
Про це він повідомив у своєму Facebook.
Міністр підкреслює, що сума збитків зростає щодня і сума у 2 трлн грн є далеко не остаточною.
Так, у травні 2022 року після вигнання окупантів з Київщини міністерством були озвучені перші цифри після повномасштабного вторгнення – 13,2 млрд грн.
У серпні 2022 року сума збитків становила 385 млрд грн. Вже у грудні того ж року після деокупація Харківщини, звільнення Херсону майже 1,5 трлн грн збитків довкіллю.
"Серпень 2023 року. Маємо актуалізовані дані у розмірі 2 трлн гривень. Продовжується робота з обрахунку збитків за кейсом Каховської ГЕС", – підкреслив міністр.
Нагадаємо:
Сума орієнтовних збитків довкіллю через підрив росіянами Каховської ГЕС вже перевищила 55 млрд гривень.
За рік повномасштабної російсько-української війни ворог завдав довкіллю України майже 1,9 трлн грн збитку.