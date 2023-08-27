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Париж стане першою європейською столицею, яка заборонить прокат електросамокатів

Неділя, 27 серпня 2023, 15:53 - Ігор Пилипів
 
getty images

Париж з 1 вересня стане першою європейською столицею, яка заборонить оренду електросамокатів. 

Про це повідомляє EuroWeekly News.

Зазначається, що до кінця серпня близько 15 тис електросамокатів мають зникнути з вулиць Парижу.

Відповідне рішення було прийнято після міського референдуму з питання використання електросамокатів. Понад 100 тис парижан, що становить тільки 7,46% зареєстрованих у списках виборців, взяло участь у голосуванні щодо заборони електросамокатів. Близько 90%  висловилися за заборону.

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Причиною заборони стали проблеми, пов'язані з розкиданими по місту самокатами, а також занепокоєння про безпеку їхніх користувачів. Заборона стосуватиметься лише сервісів прокату електросамокатів, а не приватних транспортних засобів, яких у Франції торік було продано 700 тисяч.

Нагадаємо: 

У Парижі мерія погрожує трьом сервісам прокату електросамокатів не продовжувати контракти, якщо вони не погодяться встановити фіксоване обмеження швидкості на самокатах та не посилять контроль за паркуванням.

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Франція транспорт
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