Париж стане першою європейською столицею, яка заборонить прокат електросамокатів
Париж з 1 вересня стане першою європейською столицею, яка заборонить оренду електросамокатів.
Про це повідомляє EuroWeekly News.
Зазначається, що до кінця серпня близько 15 тис електросамокатів мають зникнути з вулиць Парижу.
Відповідне рішення було прийнято після міського референдуму з питання використання електросамокатів. Понад 100 тис парижан, що становить тільки 7,46% зареєстрованих у списках виборців, взяло участь у голосуванні щодо заборони електросамокатів. Близько 90% висловилися за заборону.
Причиною заборони стали проблеми, пов'язані з розкиданими по місту самокатами, а також занепокоєння про безпеку їхніх користувачів. Заборона стосуватиметься лише сервісів прокату електросамокатів, а не приватних транспортних засобів, яких у Франції торік було продано 700 тисяч.
Нагадаємо:
У Парижі мерія погрожує трьом сервісам прокату електросамокатів не продовжувати контракти, якщо вони не погодяться встановити фіксоване обмеження швидкості на самокатах та не посилять контроль за паркуванням.