Париж стане першою європейською столицею, яка заборонить прокат електросамокатів

getty images

Париж з 1 вересня стане першою європейською столицею, яка заборонить оренду електросамокатів.

Про це повідомляє EuroWeekly News.

Зазначається, що до кінця серпня близько 15 тис електросамокатів мають зникнути з вулиць Парижу.

Відповідне рішення було прийнято після міського референдуму з питання використання електросамокатів. Понад 100 тис парижан, що становить тільки 7,46% зареєстрованих у списках виборців, взяло участь у голосуванні щодо заборони електросамокатів. Близько 90% висловилися за заборону.

Реклама:

Причиною заборони стали проблеми, пов'язані з розкиданими по місту самокатами, а також занепокоєння про безпеку їхніх користувачів. Заборона стосуватиметься лише сервісів прокату електросамокатів, а не приватних транспортних засобів, яких у Франції торік було продано 700 тисяч.

Нагадаємо:

У Парижі мерія погрожує трьом сервісам прокату електросамокатів не продовжувати контракти, якщо вони не погодяться встановити фіксоване обмеження швидкості на самокатах та не посилять контроль за паркуванням.

Реклама: