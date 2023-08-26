Гуртові ціни на пальне повернулись до зростання

За тиждень вартість бензину А-95 в гурті зросла на 0,5 грн/л, а ціна на автомобільні норми ДП підвищилася на 0,25 грн/л.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що бензин А-95 пропонувався у середньому по 47,25 грн/л, а торговельний діапазон був у межах 45,25-49,5 грн/л, що на 0,25-0,5 грн/л вище порівняно з минулим тижнем.

Натомість у південному й західному регіонах А-95 продавався за найнижчими цінами – 45,25-48,5 грн/л, вища ціна була у північному й центральному регіонах — за 45,5-49,5 грн/л.

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Вартість А-92 в гурті за аналогічний період не змінилася і тримається на позначці 44,75 грн/л, здебільшого це ресурс внутрішнього виробництва.

Ціна бензину А-95 на західному кордоні не змінились і трималась на рівні 45,75 грн/л, на південних пропускних пунктах – зросла на 0,75 грн/л, до 46 грн/л.

"Гуртові партії ДП 25 серпня пропонувались в середньому по 46,25 грн/л, а діапазон цін складав 44-49 грн/л, що на 0,25-0,5 грн/л вище порівняно з минулою п’ятницею. На півдні вартість дизпального була в межах 44-47 грн/л, а за тиждень середня ціна тут не змінилася — 45 грн/л", – йдеться в повідомленні.

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ДП у західному регіоні можна було придбати за 44,5-47,5 грн/л. У північному та центральному регіонах – 46,75 грн/л та 47,75 грн/л, відповідно. На сході вартість дизельного пального тримається на позначці в 48 грн/л.

Додається, що на західному кордоні ціна ДП зросла на 0,25 грн/л, до 45,25 грн/л, на південних пропускних пунктах – тримається на рівні 44,5 грн/л.

Нагадаємо:

Ціни на гуртових партій бензину А-95 і дизельного пального з 28 липня по 4 серпня зросли ще на 2,25-2,5 грн/л, до 47 грн/л і 45,75 грн/л відповідно.