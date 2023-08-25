Потенційний покупець "Сенс Банку" надіслав НБУ всі документи вже після націоналізації

Потенційний іноземний інвестор ще у травні надіслав Національному банку документи щодо наміру набути істотну участь у "Сенс Банку", але додаткові документи надіслав вже після його націоналізації.

Про це НБУ повідомив у відповідь на запит ЕП.

НБУ отримав окремі документи про намір потенційного іноземного інвестора набути істотну участь в "Сенс Банку" (раніше – "Альфа-Банк Україна") 25 травня цього року. Подані документи, каже регулятор, містили суттєві невідповідності українському законодавству та регулюванням НБУ.

Крім того, з огляду на накладені на акціонерів "Сенс Банку" санкції, продаж акцій банку або часток у компаніях, які володіли "Сенс Банком", суперечив би запровадженим обмеженням. А також мало б ознаки дій, спрямованих на обхід санкцій.

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"Вказане у сукупності виключало можливість прийняття рішення по суті звернення і Національний банк не приймав будь-які рішення за результатами розгляду зазначених документів", – пояснюють в НБУ.

Згодом, вже після націоналізації "Сенс Банку", цим же потенційним інвестором були подані додаткові документи.

"Враховуючи, зокрема, перехід права власності на акції АТ "СЕНС БАНК" на користь держави у НБУ відсутні підстави для розгляду цих документів", – резюмували в регуляторі та додали, що документів про намір інших осіб увійти в капітал банку після його націоналізації не отримували.

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Також НБУ зазначив, що не отримував позови чи наміри подати позов до українських чи міжнародних судів щодо оскарження процесу виведення "Сенс Банку" з ринку та його подальшої націоналізації.

Нагадуємо:

Номінальний власник акцій "Сенс Банку" (до грудня 2022 року — "Альфа-Банк") ABH Holdings S.A. заявив, що у випадку націоналізації банку без компенсації ABHH понад номінальної суми звернеться до міжнародного суду.