Компанія з орбіти Пашинського доставила в Україну "перші тисячі" снарядів для гаубиць

Приватна компанія "Українська бронетехніка", яку пов’язують з екснардепом Сергієм Пашинським, доставила в Україну перші тисячі 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів з повним зарядом.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Снаряди виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи. Вони використовуються для артилерійських систем Д-30 та 2С1 "Гвоздика".

У компанії визначають, що осколково-фугасні снаряди 122 мм використовуються для враження ворожих позицій, ліній оборони та бронетехніки.

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Раніше "Українська бронетехніка" також повідомила, що налагодила спільне виробництво мінометних пострілів калібру 120 мм одразу з двома країнами-членами НАТО.

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В січні ТОВ "Українська бронетехніка" отримала 200 мільйонів гривень на виконання таємної угоди з Міноборони в рамках державного оборонного замовлення на постачання бронемашин "Варта".

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ТОВ "Українська бронетехніка" маловідома приватна фірма, яка до 2015 року називалася ТОВ "Укрглавпак" і спеціалізувалася на виробництві тари з пластмаси.

Ексдиректор фірми Олександр Кузьма є родичом відомого в фармбізнесі Миколи Кузьми, який в 2014 році був помічником на громадських засадах Сергія Пашинського, голови парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони.

Компанія стала найбільшим приватним постачальником зброї з початку великої війни, йдеться в розслідуванні The New York Times. Її продажі за минулий рік становили рекордних понад $350 мільйонів, порівняно з $2,8 мільйона за рік до війни.

За даними NYT, Пашинський зараз знову перебуває під слідством за підозрою про корупцію в "оборонці", а правоохоронці перевіряють його компанії. Тим часом сам екснардеп заперечує будь-яку зацікавленість у збройному бізнесі





