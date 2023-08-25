До 40% зерна - невідомого походження: Одеська ОВА запропонувала експортерам угоду

Одеська ОВА пропонує експортерам зерна, які сумлінно працюють на зерновому ринку, об'єднати зусилля для подолання тіньового ринку експортного зерна.

Таку ініціативу оголосив голова Одеської ОВА Олег Кіпер за результатами перевірки, які виявили, що 30-40% зерна, які ідуть на експорт через Одеську область - невідомого походження.

"Маємо перші результати. Як і очікувалося - 30-40% суб’єктів ринку експортного зерна працюють в тіні", - зазначив Кіпер.

За його словами, аналіз походження зерна від перших 32 перевірених експортерів показав, що лише 21 компанія - працювала сумлінно, зі сплатою всіх податків.

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"А до 11 підприємств з’явилися питання щодо походження зерна. Здебільшого ці підприємства не з Одеської області. Перевіркою кампаній будуть займатися відповідні правоохоронні структури", - зазначив глава ОВА.

Кіпер попередив, що надалі завантаження суден відбуватиметься виключно за умови проведення попереднього аналізу законності походження зерна. Усі митні декларації мають бути зареєстровані до завантаження експортного товару.

Він також запропонував сумлінному бізнесу об'єднати зусилля для подолання тіньового ринку зерна.

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"Охочим доєднатися до команди "білих" пропоную підписати меморандум з Одеською ОВА", - зазначив Кіпер.

Оприлюднений документ не містить конкретики, а є, скоріш декларативною угодою. Так, підписанти зобов'язуються:

дотримуватися законів щодо сплати податків та зборів з усіх видів виробництва, постачання, зберігання, транспортування, обробки та експортування продукції сільського господарства, зокрема суб’єктами господарювання, які здійснюють виробничу діяльність в портах Одеської області (портові оператори, вантажовласники, вантажовідправники, агентські, транспортно-експедиторські компанії, організації які надають послуги з сепарації та фумігації вантажів тощо);

працювати над вдосконаленням процесу адміністрування податків, детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення;

запобігати збиткам економічним інтересам України й шкоді інтересам сумлінної підприємницької спільноти;

створювати надійні бар'єри на шляху надходження на експорт товарів без сплати визначених чинним законодавством податків і зборів тощо.

Втім, до ініціативи вже долучилися 26 підприємств.

Нагадуємо:

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2 травня Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту обмеженої кількості товарів з України.

Було тимчасово заборонене ввезення до п'яти країн ЄС чотирьох сільськогосподарських продуктів – пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику – походженням з України.