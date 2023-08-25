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АРМА отримало 1,8 мільярда підсанкційної особи: як використають кошти

П'ятниця, 25 серпня 2023, 09:00 - Анастасія Жарикова

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів завдяки співпраці з НБУ отримало на депозитний рахунок 1,8 мільярда гривень арештованих коштів підсанкційної особи.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

"Такий значний обсяг коштів АРМА отримало вперше у своїй історії, і тепер загальний розмір депозиту Нацагентства сягає рекордні понад 3,1 мільярди гривень", - зазначили в агентстві.

В АРМА додали, що активи було перераховано попри з боку фінансових установ, на рахунках яких розміщувалась арештована сума. 

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На ці кошти Нацагентство зможе придбати військові облігації, які є важливим джерелом фінансування Збройних сил. 

Нагадуємо:

26 арештованих облгазів з імперії Фірташа за понад рік перебування в управлінні АРМА принесли до бюджету 0,00 коп.

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