Австрійська страхова компанія Uniqa йде з російського ринку
Страхова група Uniqa Insurance продає свою частку в 75% у російській компанії "Райффайзен Життя" тамтешній страховій компанії "Ренесанс Життя". Решту 25%, якими володіє Райффайзенбанк, який належить групі Raiffeisen Bank International, також буде продано російській компанії.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
В Uniqa Insurance Group повідомили, що практично припинили будь-які нові ділові операції в Росії відразу після початку війни в Україні, а також утрималися від подальших інвестицій.
Торік разом з партнером по спільному підприємству Райффайзенбанку, Uniqa розглянула всі варіанти для подальшої долі бізнесу.
"Зараз ми робимо останній логічний крок, продаючи нашу російську дочірню компанію, на частку якої припадає значно менше одного відсотка виручки групи і, отже, вона відіграє незначну роль у нашому портфелі. Це означає, що ми йдемо з Росії", – сказав член правління Uniqa Вольфганг Кіндл.
Продаж компанії здійснюється відповідно до процедур та обмежень, встановлених російською владою, а також вимагає всіх дозволів регулювальних органів.
Ціну угоди Uniqa не розголошує через домовленість сторін.
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Нагадуємо:
Райффайзен Банк Інтернешнл (Raiffeisen Bank International) відкладає плани виходу з Росії, в той час як Австрія посилює свій захист давніх зв'язків з Москвою.