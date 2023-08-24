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Австрійська страхова компанія Uniqa йде з російського ринку

Четвер, 24 серпня 2023, 17:41 - Анастасія Жарикова

Страхова група Uniqa Insurance продає свою частку в 75% у російській компанії "Райффайзен Життя" тамтешній страховій компанії "Ренесанс Життя". Решту 25%, якими володіє Райффайзенбанк, який належить групі Raiffeisen Bank International, також буде продано російській компанії.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

В Uniqa Insurance Group повідомили, що практично припинили будь-які нові ділові операції в Росії відразу після початку війни в Україні, а також утрималися від подальших інвестицій.

Торік разом з партнером по спільному підприємству Райффайзенбанку, Uniqa розглянула всі варіанти для подальшої долі бізнесу.

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"Зараз ми робимо останній логічний крок, продаючи нашу російську дочірню компанію, на частку якої припадає значно менше одного відсотка виручки групи і, отже, вона відіграє незначну роль у нашому портфелі. Це означає, що ми йдемо з Росії", – сказав член правління Uniqa Вольфганг Кіндл.

Продаж компанії здійснюється відповідно до процедур та обмежень, встановлених російською владою, а також вимагає всіх дозволів регулювальних органів. 

Ціну угоди Uniqa не розголошує через домовленість сторін.

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Нагадуємо:

Райффайзен Банк Інтернешнл (Raiffeisen Bank International) відкладає плани виходу з Росії, в той час як Австрія посилює свій захист давніх зв'язків з Москвою.

страхові компанії Росія Райффайзен банк
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