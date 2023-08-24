Danone прибрав з українського ринку бренд "Простоквашино"

Французький виробник продуктів харчування і напоїв Danone оголосив про виведення з українського ринку бренду "Простоквашино".

Про це з посиланням на пресслужбу компанії повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Замість "Простоквашино" на ринок введено новий бренд з виробництва традиційних молочних продуктів - "Просто Наше".

"Цей бренд приходить на зміну бренду "Простоквашино", історичний час якого вичерпався з приходом фундаментальних культурних і ціннісних змін в українському суспільстві. (...) Запуск нового українського бренду - ще один символічний крок до зміцнення самобутності та автентичності українського виробництва", - зазначено в повідомленні.

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Як повідомляє компанія, робота над цим проєктом тривала близько року, тож команда підприємства "неймовірно рада готовності перегорнути сторінку в історії бренду "Простоквашино".

Лінійка бренду буде представлена в категоріях молока, кефіру, ряжанки, сметани та кисломолочного сиру. Усю продукцію вироблятимуть на заводі Danone у Кременчуці (Полтавська обл.) з фермерського молока, яке постачають на завод найближчі ферми. На виробництві впроваджено стандарти GMP та НАССР, які гарантують виробництво якісної та безпечної продукції.

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Французька компанія Danone досі не вийшла з російського ринку.

У липні 2023 року Danone, яка в жовтні 2022 року заявляла про плани вийти з російського бізнесу і передати виробництво продукції місцевому власнику, заявила, що хоче відновити інвестиції в галузь молочних продуктів у Росії.

Згідно з повідомленнями, "Danone ухвалила рішення про локалізацію міжнародного бренду "Активіа" на російському ринку під новою назвою "АктиБіо".

Французька Danone - найбільший гравець на світовому ринку молочних продуктів. Бізнес у Росії має з 1992 року.

Підприємства Danone присутні також в Україні, причому їх власником досі значаться росіяни. За даними Youcontrol, компанія "Галактон", що входить до фінансово-промислової групи "Данон" в Україні, на 94,6% належить "Данон Росія", яка ще в жовтні минулого року потрапила під українські санкції (указ президента №276 від 19 жовтня 2022 року).