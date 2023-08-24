Нафта стабілізувалась після падіння напередодні

Ціни на нафту в четвер, 24 серпня, стабілізувалися після попереднього зниження, спричиненого невтішними економічними даними з ключових економік. Інвестори очікують виступу голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелл у п’ятницю, щоб отримати підказки щодо змін процентних ставок.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Нафта Brent піднялася на 6 центів, або 0,1%, до 83,27 долара за барель до 08:55 GMT.

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Американська нафта West Texas Intermediate зросла на 4 центи, або 0,1%, до 78,93 долара за барель.

Що вплинуло на ціни

За словами аналітиків, виробничі дані з низки опитувань індексу ділової активності у середу намалювали похмуру картину щодо стану світвої економіки, що викликало занепокоєння щодо попиту.

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У серпні Японія повідомила про скорочення промислової діяльності третій місяць поспіль. Ділова активність у єврозоні також знизилася більше, ніж очікувалося, особливо в Німеччині. Здавалося, що британська економіка скоротиться в поточному кварталі, поставивши її під загрозу впасти в рецесію. Ділова активність у США наблизилася до точки стагнації в серпні, причому зростання було найнижчим з лютого.

Тим часом офіційні особи ФРС та політики з Європейського центрального банку, Банку Англії та Банку Японії прямують до Джексон-Хоул, де розмови про те, що відсоткові ставки залишатимуться високими довше, можуть домінувати, незважаючи на зниження інфляційного тиску.

З боку пропозиції, видобуток сирої нафти в Ірані досягне 3,4 мільйона барелів на день (б/д) до кінця вересня, цитує міністра нафти країни державні ЗМІ, навіть незважаючи на те, що санкції США залишаються в силі.

За словами п’ятьох обізнаних з планами джерел, офіційні особи США також розробляють пропозицію, яка б пом’якшила санкції щодо нафтового сектору Венесуели, дозволивши більшій кількості компаній і країн імпортувати її сиру нафту, якщо південноамериканська нація рухається до вільних і чесних президентських виборів.

Нагадуємо:

Минулого тижня запаси нафти в США скоротилися на 6,13 млн барелів — до 433,53 млн барелів.