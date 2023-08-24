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Курс валют на 24 серпня: гривня уповільнила падіння

Четвер, 24 серпня 2023, 11:27 - Економічна правда

У четвер, 24 серпня, гривня після тижня стрімкого ослаблення уповільнила падіння проти долара, проти євро залишився майже незмінним.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:15 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,7 - 38,53 грн проти котирувань у 37,6 - 38,48 у середу. 

На цей же час "чорний" курс євро залишався стабільним і становив 41,71 - 42,15 грн проти курсу 41,71 - 42,19 грн за євро у середу. 

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Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 37,9 - 38,7 грн (курс на 23 серпня – 37,8 - 38,6 грн);
  • Євро – 41,35 - 42,2 грн (курс на 23 серпня – 41,3 - 42,2 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 37,75 - 38,35 грн;
  • Ощадбанк – 37,95 - 38,75 грн;
  • Укрексімбанк – 37,9 - 38,7 грн; 
  • Райффайзен – 38,0 - 38,9 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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