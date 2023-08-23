Британська Mines Advisory Group допоможе Україні з розмінуванням енергетичних об’єктів

Міністерство енергетики та філія британської неурядової організації The Mines Advisory Group підписали меморандум, який передбачає співпрацю для розмінування українських енергетичних об’єктів і їх прилеглих територій.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Меморандум у присутності міністра енергетики Германа Галущенка і державного секретаря з енергетичної безпеки та Net Zero Великої Британії Гранта Шаппса підписали заступник міністра енергетики Ярослав Демченков та директор Філії MAG Джон Канліфф.

"Розмінування енергетичних об’єктів – це дуже важлива річ. На жаль, відновлення енергопостачання стримується тотальною замінованістю, особливо на деокупованих територіях. Багато українських енергокомпаній готові самі вчити своїх фахівців, закуповувати обладнання для пришвидшення розмінування. І ми дякуємо MAG за готовність надати таку допомогу", - зазначив Галущенко.

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Меморандум передбачає співпрацю щодо створення умов для безпечної відбудови української критичної енергетичної інфраструктури шляхом очищення споруд енергооб’єктів, їх майданчиків, прилеглих територій від вибухонебезпечних предметів, їх частин, які становлять загрозу для життя і здоров’я людей, та належного безпечного функціонування енергетичних об’єктів.

Також передбачається, що MAG надаватиме технічну допомогу та консультативну підтримку для:

успішного проведення заходів з інформування про мінну небезпеку;

технічного та нетехнічного обстеження й розмінування територій;

сприяння створенню безпечного середовища для соціально-економічного розвитку регіонів, які постраждали внаслідок бойових дій.

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Нагадуємо:

Перша вітчизняна машина для розмінування, яка була розроблена харківськими виробниками, пройшла сертифікацію.