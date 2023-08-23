Курс валют на 23 серпня: гривня продовжує стрімке падіння

У середу, 23 серпня, готівкові долар та євро різко подорожчали в банках, на "чорному ринку" гривня відносно долара зупинила падіння, але продовжила слабнути до євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:15 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,6 - 38,48 грн проти котирувань у 37,21 - 38,55 у вівторок.

На цей же час "чорний" курс євро залишався стабільним і становив 41,71 - 42,19 грн проти курсу 41,74 - 42,10 грн за євро у вівторок.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,8 - 38,6 грн (курс на 22 серпня – 37,6 - 38,3 грн);

Євро – 41,3 - 42,2 грн (курс на 22 серпня – 41,1 - 41,9 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,75 - 38,35 грн;

Ощадбанк – 37,9 - 38,7 грн;

Укрексімбанк – 37,9 - 38,7 грн;

Райффайзен – 38,0 - 38,9 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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