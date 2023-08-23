Експерти МАГАТЕ повідомили про вибухи та стрільбу неподалік ЗАЕС

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Група експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка перебуває на території Запорізької АЕС у період із 14 до 21 серпня зафіксувала кілька вибухів і звуки стрільби.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ

"Підкреслюючи потенційні ризики для станції, розташованої на лінії фронту конфлікту, команда МАГАТЕ продовжує повідомляти про регулярні ознаки військової активності в цьому районі, іноді близько до майданчика, іноді далі", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 14 серпня вікна їхньої кімнати представників МАГАТЕ затряслися від сильного вибуху, а через два дні було чутно постріли. Ще один вибух поблизу майданчика стався 17 серпня, п'ять детонацій було чутно на деякій відстані від ЗАЕС 20 серпня і ще п'ять - 21 серпня.

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Крім того, у рамках своєї моніторингової діяльності на ЗАЕС експерти МАГАТЕ очікують доступу на дахи реакторних установок 1, 2, 5 і 6 найближчими днями. Раніше в серпні команда не виявила жодних мін або вибухових речовин на дахах або в машинних залах енергоблоків №3 і №4 після того, як отримала туди доступ за запитом.

Команда МАГАТЕ також продовжує здійснювати регулярні обходи території станції.

"Крім того, МАГАТЕ відомо про вибух вранці 18 серпня в сусідньому місті Енергодар, де проживає велика частина персоналу ЗАЕС. Кілька людей постраждали. Про будь-які травми персоналу станції експерти МАГАТЕ не чули, пошкоджень на майданчику ЗАЕС не зафіксовано", — додали в агентстві.

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Нагадаємо:

Через аварію на четвертому енергоблоці окупованої Запорізької АЕС, окупанти змінять блоки в режимі гарячої зупинки, і хоча це суперечить розпорядженню Держатомрегулювання України, МАГАТЕ називає це вимушеним кроком та обіцяє простежити за діями росіян.