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Росія атакувала портову та промислову інфраструктуру в Подунав'ї

Середа, 23 серпня 2023, 09:46 - Ігор Пилипів
 
фото: Сили оборони півдня

Росіяни вчергове атакували ударними безпілотниками типу "Shahed-136/131" по зернових комплексах в Подунав'ї.

Про це повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер та Сили оборони півдня у Telegram.

"Цієї ночі російські терористи упродовж трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. Ціль ворога - цивільна інфраструктура регіону", – йдеться в повідомленні. 

Голова ОВА зазначив, що внаслідок нічної атаки є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа, загальною площею 700м2. Станом на 6 ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є і зерносховища.

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У Силах оборони півдня додають, що ворог поцілив у зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс в Подунав'ї. У складських приміщеннях сталося займання, пожежу оперативно локалізовано. Вогнеборці продовжують роботу.

 
фото: сили оборони півдня

Серед цивільного населення постраждалих немає.

Нагадаємо:

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Раніше, 16 серпня, росіяни вночі двічі атакували Одещину ударними безпілотниками, постраждали склади та зерносховища одного з портів Дунаю. 

порти зерно РФ
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