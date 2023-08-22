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Верховний Суд повернув ПриватБанку 24 мільйони, списані внаслідок незаконного судового рішення

Вівторок, 22 серпня 2023, 09:00 - Ігор Пилипів

Верховний Суд задовольнив заяву ПриватБанку про повернення йому списаних на виконання незаконних рішень судів першої та апеляційної інстанцій у даній справі коштів у розмірі понад 24 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба держбанку.

Зазначається, що Суд також задовольнив касаційну скаргу ПриватБанку у справі за позовом особи повʼязаної з ексвласниками банку, щодо оскарження залучення її коштів до процедури bail-in. 

"Верховний Суд дійшов висновку, що суди попередніх інстанцій помилково не визначили Ольгу Постоловську як повʼязану з банком особу. Отже, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб правомірно  розпорядився її коштами під час виведення банку з ринку за участі держави, що було здійснено на виконання вимог закону", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, у своєму рішенні Суд наголосив, що договори грошових вкладів, які позивач вимагає розірвати, припинили свою дію разом із зобовʼязаннями за ними в момент укладання договору про придбання акцій. 

У Приватбанку нагадують, що у Верховному Суді знаходиться ще одна схожа справа щодо оскарження списання коштів з рахунків фізичних осіб в грудні 2016 року при застосуванні процедури bail-in під час націоналізації ПриватБанку.

"У Це позов ексдружини одного із колишніх бенефіціарів ПриватБанку Олени Боголюбової, на користь якої 27 липня 2022 року відповідно до рішення Дніпровського апеляційного суду з державного Банку стягнуто кошти на загальну суму понад 669 млн грн", – зазначають у держбанку. 

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Нагадаємо:

Верховний Суд скасував рішення судів Дніпропетровської області про стягнення з ПриватБанку коштів на користь повʼязаної з ексвласниками особи, які були списані у ході націоналізації банку у 2016 році.

Приватбанк Верховний суд банки
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