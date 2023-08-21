"Нафтогаз" скасував понад 40 мільйонів премій керівникам на облгазах Фірташа 

Група "Нафтогаз" вирішила скасувати 44,7 млн грн преміальних виплат для точиновників трьох облгазів оліграха Дмитра Фірташа, які 15 серпня перейшли в управління "Нафтогазу".

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Напередодні, 15 серпня цьогоріч, управління трьома облгазами з Групи РГК Фірташа, АТ "Миколаївгаз", АТ "Івано-Франківськгаз" та АТ "Хмельницькгаз", перейшло до "Нафтогазу". Після цього було змінено керівництво цих компаній.

За підсумками ініційованої новим керівництвом перевірки фінансової звітності цих компаній будуть анульовані попередні рішення наглядових рад, згідно з якими звільнені голови та члени правління облгазів нарахували собі у травні цьогоріч премії.

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Як пишуть у "Нафтогазі", всі три компанії задекларували збитковість: вони мають дебіторську заборгованість, підозрюються в ухилянні від сплати податків та фігурують у кримінальних провадженнях. Ці факти, вважають у "Нафтогазі", роблять преміювання безпідставним, а намагання отримати високі преміальні можуть свідчити про службові зловживання екскерівництва.

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Нагадуємо:

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У травні цьогоріч суд передав в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 26 регіональних операторів газорозподільчих систем.

Операторів газорозподільних мереж або так званих облгазів в Україні налічується понад 40. Приблизно 70% газу в країні розподіляє Регіональна газова компанія бізнесмена Дмитра Фірташа.

15 серпня під державне управління Групи Нафтогаз перевели АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Хмельницькгаз" і АТ "Миколаївгаз", які раніше входили до "Регіональної газової компанії" (РГК) олігарха-втікача Дмитра Фірташа.