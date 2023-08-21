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"Нова пошта" анонсувала відкриття відділення в Словаччині

Понеділок, 21 серпня 2023, 13:19 - Анастасія Жарикова

Оператор доставки "Нова пошта" анонсував вихід на ринок Словаччини вже у жовтні - країна стане дев’ятою, де компанія відкрила відділення за межами України.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Вже з жовтня українці зможуть легко та швидко відправляти рідним у Словаччину та отримувати від них документи та посилки вагою до 100 кг", - йдеться в повідомленні.

Перше відділення Nova Post буде відкрито у Братиславі та працюватиме з понеділка по суботу.

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Згодом очікується також запуск послуги адресної доставки та виклику курʼєра на будь-яку адресу для відправки.

Nova Post наразі вже працює на ринку Польщі, Литви, Молдови, Німеччини, Чехії та Румунії, а з вересня працюватиме у Латвії та Естонії.

Нагадуємо:

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Логістична компанія "Нова пошта" із середини вересня запускає адресну доставку у Латвії та Естонії.

Нова пошта Словаччина компанії
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