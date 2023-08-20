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Російська влада вимагає від олігарха Мельниченка акції компанії "Сибеко"

Неділя, 20 серпня 2023, 14:43 - Економічна правда

Генпрокуратура РФ подала до суду на  олігарха Андрія Мельниченка, вимагаючи стягнути у власність держави акції компанії "Сибеко".

Про це повідомляє російське видання "Медуза". 

Видання, з посиланням на співрозмовників РБК, зазначає, що претензії Генпрокуратури пов'язані з енергетичними активами, які, як вважає відомство, було куплено у структур колишнього міністра у справах Відкритого уряду Михайла Абизова. 

Представники Мельниченка підтвердили, що позов отримано і "з ним працюють юристи".

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"За інформацією телеграм-каналу "Рада без ринку", позов стосується стягнення з Мельниченка на користь держави акцій компанії "Сибеко", придбаної 2018 року за 32,51 млрд рублів через підконтрольні мільярдеру "Кузбасенерго" і ХСРК", – йдеться в повідомленні. 

Крім того, генпрокуратура також вимагає залучити до процесу як третю особу АТ "Сибірська енергетична компанія".

Нагадаємо: 

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Дружина російського олігарха Андрія Мельниченка Олександра Мельниченко оскаржить санкції ЄС.

Європейський союз запровадив санкції проти Мельниченка 9 березня, пославшись на його близькість до Кремля.

Мельниченко 2021 року посів восьме місце серед найбагатших людей Росії за версією Forbes зі статками 18 мільярдів доларів.

РФ прокуратура олігархія
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