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Італійський банк Intesa закриває представництво в РФ, але поки не виходить з ринку

Середа, 2 серпня 2023, 15:29 - Анастасія Жарикова

Найбільший італійський банк Intesa Sanpaolo вирішив закрити своє представництво в Москві, хоча не зміг отримати дозвіл на повний вихід з Росії через обмеження на продаж активів.

Про це повідомив прессекретар фінустанови, передає Reuters.

Маючи близько 900 осіб в штаті, на початку війни "Інтеза Росія" обслуговувала лише корпоративних клієнтів через 27 відділень.

Речник Intesa розповів, що закриття представництва не вплинуло на місцевий бізнес банку, над скороченням якого Intesa продовжує працювати.

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Агентство зазначає, що на банки єврозони тиснуть наглядові органи галузі, щоб вони вийшли з Росії, і Intesa вивчає варіанти, серед яких може бути продаж власним менеджерам банку.

Закриття представництва набуде чинності протягом кількох місяців.

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Економічна правда
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