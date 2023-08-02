Розкрадання 13 мільярдів "Укрнафти": правоохоронці завершили слідство
Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила розслідування у справі про заволодіння майном та коштами ПАТ "Укрнафта" на майже 13,3 мільярда гривень.
Про це повідомляє пресслужба САП.
У заволодінні коштами підозрюються 8 осіб: колишні голова правління компанії, заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і газопереробки, начальник відділу контролю за обліком та поставками нафти і нафтопродуктів, а також колишні директори 5 комерційних підприємств.
Слідство встановило, що службові особи п’яти комерційних підприємств за попередньою змовою із службовими особами "Укрнафти" упродовж березня-серпня 2015 року поставили на користь комерційних підприємств нафту загальною вартістю понад 10 млрд гривень, якою службові особи цих підприємств заволоділи заподіявши збитки ПАТ "Укрнафта" на зазначену суму.
Законодавство передбачає здійснення попередньої оплати за постачання нафти, що виконано не було.
Крім цього, у липні 2015 року службові особи "Укрнафти" уклали із комерційним підприємством 70 договорів на постачання нафтопродуктів на суму понад 3 млрд гривень на користь "Укрнафти", яка авансом оплатила постачання у повному обсязі.
В подальшому "Укрнафта" уклала додаткові угоди по відтермінування термінів поставки нафтопродуктів до кінця 2018 року, які у підсумку комерційне підприємство так і не поставило. Сплаченим авансом заволоділи службові особи комерційного підприємства та у подальшому перерахували ці кошти на рахунки підприємств-нерезидентів.
Підозрюваним інкримінується заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Нагадуємо:
Торік 2 вересня НАБУ і САП повідомили про підозру у заволодінні понад 13,3 млрд грн напівдержавної "Укрнафти" 8 особам.
Згодом детективи НАБУ провели обшук у Ігоря Коломойського у справі заволодіння майном і коштами компанії "Укрнафта" на понад 13 млрд грн.
На початку листопада 2022 року НКЦПФР ухвалила рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор".