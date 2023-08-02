Розкрадання 13 мільярдів "Укрнафти": правоохоронці завершили слідство

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила розслідування у справі про заволодіння майном та коштами ПАТ "Укрнафта" на майже 13,3 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба САП.

У заволодінні коштами підозрюються 8 осіб: колишні голова правління компанії, заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і газопереробки, начальник відділу контролю за обліком та поставками нафти і нафтопродуктів, а також колишні директори 5 комерційних підприємств.

Слідство встановило, що службові особи п’яти комерційних підприємств за попередньою змовою із службовими особами "Укрнафти" упродовж березня-серпня 2015 року поставили на користь комерційних підприємств нафту загальною вартістю понад 10 млрд гривень, якою службові особи цих підприємств заволоділи заподіявши збитки ПАТ "Укрнафта" на зазначену суму.

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Законодавство передбачає здійснення попередньої оплати за постачання нафти, що виконано не було.

Крім цього, у липні 2015 року службові особи "Укрнафти" уклали із комерційним підприємством 70 договорів на постачання нафтопродуктів на суму понад 3 млрд гривень на користь "Укрнафти", яка авансом оплатила постачання у повному обсязі.

В подальшому "Укрнафта" уклала додаткові угоди по відтермінування термінів поставки нафтопродуктів до кінця 2018 року, які у підсумку комерційне підприємство так і не поставило. Сплаченим авансом заволоділи службові особи комерційного підприємства та у подальшому перерахували ці кошти на рахунки підприємств-нерезидентів.

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Підозрюваним інкримінується заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Нагадуємо:

Торік 2 вересня НАБУ і САП повідомили про підозру у заволодінні понад 13,3 млрд грн напівдержавної "Укрнафти" 8 особам.

Згодом детективи НАБУ провели обшук у Ігоря Коломойського у справі заволодіння майном і коштами компанії "Укрнафта" на понад 13 млрд грн.

На початку листопада 2022 року НКЦПФР ухвалила рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор".