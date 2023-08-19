Уряд виділив 350 мільйонів для енергетичних компаній на підготовку до опалювального сезону
Кабмін виділив 350 млн гривень для надання підтримки енергетичним компаніям у підготовці до опалювального сезону.
Про це повідомив Премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
"Допомагаємо із відновленням об’єктів критичної енергетичної інфраструктури після російських атак. Сьогодні виділяємо 350 млн грн Міністерству енергетики для надання підтримки енергетичним компаніям", – зазначив Шмигаль.
Премʼєр додав, що виділенні кошти підуть здешевлення кредитів, які ці компанії направляють на ремонти пошкодженого обладнання та на проходження опалювального сезону.
Нагадаємо:
На відновлення та підготовки енергетики до опалювального сезону виділено кошти у розмірі 10 млрд грн, а також міжнародна допомога - у розмірі 897 млн доларів та 166 млн євро.
Економічна правда.