Всі розділи
Укр / Рус

Уряд виділив 350 мільйонів для енергетичних компаній на підготовку до опалювального сезону

Субота, 19 серпня 2023, 16:45 - Ігор Пилипів

Кабмін виділив 350 млн гривень для надання підтримки енергетичним компаніям у підготовці до опалювального сезону. 

Про це повідомив Премʼєр-міністр Денис Шмигаль. 

"Допомагаємо із відновленням об’єктів критичної енергетичної інфраструктури після російських атак. Сьогодні виділяємо 350 млн грн Міністерству енергетики для надання підтримки енергетичним компаніям", – зазначив Шмигаль.

Премʼєр додав, що виділенні кошти підуть здешевлення кредитів, які ці компанії направляють на ремонти пошкодженого обладнання та на проходження опалювального сезону.

Реклама:

Нагадаємо:

На відновлення та підготовки енергетики до опалювального сезону виділено кошти у розмірі 10 млрд грн, а також міжнародна допомога - у розмірі 897 млн доларів та 166 млн євро.

Економічна правда. 

Реклама:

Шмигаль уряд енергетика
Реклама:
Матеріали за темою
Кабмін виділив 1,2 мільярда на будівництво оборонних споруд на Харківщині і Чернігівщині 15 серпня 2023, 16:00
В Україні вже відремонтовано понад 50% атомних енергоблоків 13 серпня 2023, 16:53
Уряд Шмигаля повернув скандальний ЄДАПС та пустив заробляти мільярди на документах 7 серпня 2023, 13:41
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті