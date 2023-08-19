Уряд виділив 350 мільйонів для енергетичних компаній на підготовку до опалювального сезону

Кабмін виділив 350 млн гривень для надання підтримки енергетичним компаніям у підготовці до опалювального сезону.

Про це повідомив Премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

"Допомагаємо із відновленням об’єктів критичної енергетичної інфраструктури після російських атак. Сьогодні виділяємо 350 млн грн Міністерству енергетики для надання підтримки енергетичним компаніям", – зазначив Шмигаль.

Премʼєр додав, що виділенні кошти підуть здешевлення кредитів, які ці компанії направляють на ремонти пошкодженого обладнання та на проходження опалювального сезону.

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Нагадаємо:

На відновлення та підготовки енергетики до опалювального сезону виділено кошти у розмірі 10 млрд грн, а також міжнародна допомога - у розмірі 897 млн доларів та 166 млн євро.

Економічна правда.

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