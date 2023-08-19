"Нафтогаз" передасть ВМС два буксирні судна для посилення флоту

фото:"нафтогаз Україна"

Оператор нафтотранспортної системи України "Укртранснафта", який є частиною Групи Нафтогаз, передасть до флоту Військово-Морських Сил два буксири-швартувальники.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз Україна".

Зазначається, що відповідне рішення прийняло правління "Нафтогазу".

"До початку повномасштабного вторгнення маневрені буксири "Львів" та "Укртранснафта" залучали під час швартовки танкерів із нафтою на Морському нафтовому терміналі "Піденний", – йдеться в повідомленні.

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Наразі судна перебувають на плаву та укомплектовані необхідним обладнанням. У держкомпанії додають, що їх можна використовувати для введення великогабаритних суден у порт і виведення з нього, для швартування та відшвартування суден, для здійснення кантування суден, буксирування портових барж та інших плавучих об'єктів.

Нагадаємо:

Управління арештованою мережею АЗС Glusco з жовтня 2022 року до червня 2023-го обійшлося "дочці" "Нафтогазу" "Нафтогаз Ойл Трейдинг" в 25,7 млн грн. При цьому доходи компанії від арештованого майна станом на червень були у 12 разів менші - 2,06 млн грн.

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Економічна правда.