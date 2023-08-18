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Зеленський підписав закон про обмеження змін до держбюджету, ухвалений на вимогу МВФ

П'ятниця, 18 серпня 2023, 18:29 - Лія Ільченко

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9346−1 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості". 

Про це повідомив перший заступник голови Податкового Комітету Ярослав Железняк.

"Це +1 виконаний структурний маяк МВФ № 10 та база для виконання ще одного маяка в Меморандумі (№ 12) для більшої передбачуваності бюджету, середньострокового бюджетного планування, кращого управління боргом та ризик-менеджменту держгарантій", — зазначив депутат.

Так, закон:

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  • відновлює дію ст. 52 Бюджетного кодексу і дає право переглядати лише оборонні видатки;
  • дозволяє розгляд у парламенті лише тих бюджетних змін, які мають позитивний висновок Мінфіну.

Крім того, закон:

  • встановлює обмеження держгарантій: держгарантії за рішенням Кабміну не більше 3% загальних доходів держбюджету, граничний обсяг держгарантій на основі міжнародних договорів визначається законом про держбюджет;
  • відновлює розробку Стратегії управління держборгом на 2024−2026 роки, яку Мінфін має подати до 25 жовтня 2023 року.

Нагадуємо:

Бюро еконмічної безпеки запросило в Кабміну додаткове фінансування на 2023 рік у сумі 948,1 млн грн, оскільки в відомстві вже починаються проблеми із виплатою зарплат, а бюджету, який був виділений на 2023 рік, вистачить ще максимум до жовтня.

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