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"Укрзалізниця" зареєструвала в ЄС дочірню компанію

Вівторок, 11 липня 2023, 17:48 - Лія Ільченко

АТ "Укрзалізниця" у кінці червня зареєструвала в Польщі компанію під назвою Ukrainian Railways Cargo Poland.

Про це повідомила LIGA.Бізнес з посиланням на польський реєстр юридичних осіб.

Дата реєстрації — 30 червня 2023 року. Сума уставного капіталу — 5 000 злотих (приблизно 45 500 грн).

Компанія належить АТ "Укрзалізниця".

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Нагадуємо:

На початку червня заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов розказав, що компанія до кінця року зареєструє експедиторську фірму для виходу на ринки Європейського Союзу.

Також вивчається питання про вихід з аналогічною послугою у Словаччину та Угорщину.

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Раніше повідомлялося, Європейський Союз вперше надасть кошти без необхідності повернення для розбудови залізничної інфраструктури України.

Укрзалізниця Євросоюз Польща
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