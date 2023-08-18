Китайський забудовник Evergrande подав заяву про банкрутство в США

Один з найбільших китайських забудовників Evergrande подав заяву про банкрутство та захист від кредиторів у США – триває реструктуризація боргів компанії на мільярди доларів.

Про це пише Financial Times.

Заява про банкрутство в нью-йоркському суді спирається на процес за Главою 15 Кодексу США про банкрутство, яка використовується іноземними компаніями, які домагаються визнання їхньої реструктуризації в США.

Очікується, що у серпні група проведе зустрічі з кредиторами в Гонконзі щодо плану реструктуризації, запропонованого в березні.

Реклама:

Наприкінці 2021 року Evergrande оголосила дефолт за своїми доларовими боргами, що призвело до кризи у всього секторі нерухомості Китаю та потягнуло за собою "доміно" з дефолтів компаній галузі.

Це негативно вплинуло на економічне зростання країни і досі чинить дедалі більший тиск на політиків у Пекіні. За даними Bloomberg, компанія має близько 19 млрд дол зобов'язань за кордоном.

Наразі побоювання щодо уповільнення темпів зростання в секторі нерухомості, який зазвичай забезпечує понад чверть економіки Китаю. Наслідки загрожують перекинутися на інші сфери економіки, що може ще більше нашкодити економічному відновленню країни, поки вона бореться з дефляцією, слабким експортом і стрімким зростанням безробіття серед молоді.

Реклама:

Evergrande – забудовник з найбільшим у світі обсягом боргу. Зобов'язання компанії оцінюються у 340 млрд дол, а минулого місяця вона оголосила про збитки у розмірі 81 млрд дол у 2021 і 2022 роках.

На момент дефолту Evergrande мала міжнародні облігації на суму близько 20 мільярдів доларів і запропонувала інвесторам надати облігації, пов'язані з дочірніми компаніями групи, зареєстрованими на біржі в Гонконзі.





