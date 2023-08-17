Фонд держмайна виставив на приватизацію спиртзавод на Львівщині за 30 мільйонів

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Фонд держмайна виставив на приватизаційний аукціон Струтинський спиртзавод на Львівщині зі стартовою ціною 31,3 млн грн (без ПДВ).

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Аукціон запланований на 5 вересня.

"Струтинський спиртзавод розпочав свою діяльність в 1906 році, остання модернізація активу відбулася в 2019 році. Підприємство займається виготовленням етилового спирту і може щоденно виробляти 22 тисячі літрів.

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Площа будівель спиртзаводу 15506 м² - сюди входять 24 об’єкти нерухомості, серед яких адмінбудівлі, склади, зерносховища, цехи та майстерні", - йдеться у повідомленні.

Також на приватизацію виставили 9 транспортних засобів підприємства та понад 600 одиниць устаткування.

Окрім переможної ставки, переможець аукціону повинен погасити 31,3 млн гривень боргів підприємства перед бюджетом та працівниками.

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У Фонді держмайна додали, що з вересня 2022 року продали 14 спиртзаводів та залучив 965 мільйонів до держбюджету - це понад 25% від усіх надходжень малої приватизації.

Нагадаємо:

Фонд держмайна (ФДМУ) виставив на приватизаційний аукціон Червонослобідський спиртзавод на Київщині зі стартовою ціною 9,7 млн грн.

Економічна правда