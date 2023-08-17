Фонд держмайна виставив на приватизацію спиртзавод на Львівщині за 30 мільйонів
Фонд держмайна виставив на приватизаційний аукціон Струтинський спиртзавод на Львівщині зі стартовою ціною 31,3 млн грн (без ПДВ).
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.
Аукціон запланований на 5 вересня.
"Струтинський спиртзавод розпочав свою діяльність в 1906 році, остання модернізація активу відбулася в 2019 році. Підприємство займається виготовленням етилового спирту і може щоденно виробляти 22 тисячі літрів.
Площа будівель спиртзаводу 15506 м² - сюди входять 24 об’єкти нерухомості, серед яких адмінбудівлі, склади, зерносховища, цехи та майстерні", - йдеться у повідомленні.
Також на приватизацію виставили 9 транспортних засобів підприємства та понад 600 одиниць устаткування.
Окрім переможної ставки, переможець аукціону повинен погасити 31,3 млн гривень боргів підприємства перед бюджетом та працівниками.
У Фонді держмайна додали, що з вересня 2022 року продали 14 спиртзаводів та залучив 965 мільйонів до держбюджету - це понад 25% від усіх надходжень малої приватизації.
Нагадаємо:
Фонд держмайна (ФДМУ) виставив на приватизаційний аукціон Червонослобідський спиртзавод на Київщині зі стартовою ціною 9,7 млн грн.
Економічна правда