Фонд держмайна виставив на приватизацію спиртзавод на Київщині за 10 мільйонів
Фонд держмайна (ФДМУ) виставив на приватизаційний аукціон Червонослобідський спиртзавод на Київщині зі стартовою ціною 9,7 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ у Telegram.
Аукціон запланований на 29 серпня.
Спиртзавод заснований у 1881 році та модернізований у 2019-му, займається виготовленням етилового ректифікованого спирту.
"Потужність виробництва - 31500 літрів за добу. Актив розташований за 50 кілометрів від столиці у зручній локації - лише 6 км від траси М 06 Київ - Чоп.
До складу спиртзаводу входять 4 об’єкти нерухомості загальною площею 1698 м², зокрема цех, спиртосховища, лабораторія, частина їдальні та 7 транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що, окрім фінальної пропозиції, переможець аукціону повинен оплатити 9,7 млн гривень боргів підприємства перед працівниками та бюджетом.
Економічна правда