Фонд держмайна виставив на приватизацію спиртзавод на Київщині за 10 мільйонів

фото: фдму

Фонд держмайна (ФДМУ) виставив на приватизаційний аукціон Червонослобідський спиртзавод на Київщині зі стартовою ціною 9,7 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ у Telegram.

Аукціон запланований на 29 серпня.

Спиртзавод заснований у 1881 році та модернізований у 2019-му, займається виготовленням етилового ректифікованого спирту.

Реклама:

"Потужність виробництва - 31500 літрів за добу. Актив розташований за 50 кілометрів від столиці у зручній локації - лише 6 км від траси М 06 Київ - Чоп.

До складу спиртзаводу входять 4 об’єкти нерухомості загальною площею 1698 м², зокрема цех, спиртосховища, лабораторія, частина їдальні та 7 транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, окрім фінальної пропозиції, переможець аукціону повинен оплатити 9,7 млн гривень боргів підприємства перед працівниками та бюджетом.

Реклама:

Економічна правда