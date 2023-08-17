Тереблянське родовище на Закарпатті: що показали геологічні дослідження щодо запасів солі

Запаси кам'яної солі в Тереблянському родовищі сягають 15,5 млн тонн.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

"Після попередніх геологічних досліджень і апробації Тереблянського соляного родовища у 2015 році зафіксовано, що воно має запаси кам'яної солі обсягом 15,5 млн тонн за категорією С1 і 505,4 млн тонн із невизначеним промисловим значенням за категорією С2", - зазначив очільник області.

За його інформацією, глибина залягання солі в межах родовища становить від 30 до 500 м.

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"Це дає можливість до 2026 року після освоєння повної виробничої потужності добувати до 300 тис. тонн, зокрема й 80 тис. тонн солі "Екстра" на рік, із перспективою наростити обсяг видобутку за умови добудови переробних потужностей", - зазначив Микита.

За попередніми підрахунками, вже до кінця 2023 року технічна сіль може бути поставлена на підприємства для утримання доріг у зимовий період.

У перспективі родовище на 100% зможе забезпечити ці потреби України, що критично важливо з огляду на колосальне зростання ринкової ціни на цей продукт.

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Нагадуємо:

Родовище солі на Закарпатті зможе забезпечити кухонною та технічною сіллю всю Україну. Про це раніше заявляв президент України Володимир Зеленський.

За його словами, розробка родовища солі у регіоні вже розпочалася.

Розробка родовища відбувається у межах інвестиційної угоди з ТОВ "Катіон Інвест".

Як відомо, державне підприємство "Артемсіль" - одне з найбільших у Європі в галузі, зупинило виробництво навесні 2022 року, оскільки внаслідок обстрілів на підприємстві було зруйновано склад і були прямі влучення в копальні. Згодом, внаслідок російської агресії, цехи підприємства згоріли, обладнання було знищене, будівлі зруйновані, а співробітники були змушені залишили свій дім. На сьогодні ж місто Соледар, де розташована "Артемсіль", знаходиться в тимчасовій окупації.

В Україні сіль також виробляє Дрогобицька солеварня, яка навесні 2022 року збільшила потужності до 55 тонн на місяць. Але цього не вистачить навіть, щоб забезпечити Львівську область. Для порівняння, "Артемсіль" за рік видобувала 2 млн тонн солі.

Внутрішня потреба України в солі становить до 450 тис. тонн на сезон.