Закарпаття зможе забезпечити сіллю всю Україну – Зеленський

Родовище солі на Закарпатті зможе забезпечити кухонною та технічною сіллю всю Україну.

Про це у відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

"У регіоні вже розпочалася розробка родовища солі, яке може забезпечити всю Україну кухонною та технічною сіллю. Є інші проєкти, стосовно яких говоритимемо з чиновниками", - сказав президент, який відвідав у середу Закарпаття.

"Відчувається, що в регіоні є результати, релокація бізнесу та створення нових робочих місць у різних громадах області. І цей важливий напрям роботи - потужності для реабілітації наших воїнів, правильні проєкти, багато ініціатив розвитку економіки Закарпаття, тих можливостей, які десятиліттями не використовувалися", – сказав також він.

Реклама:

Нагадуємо:

Як відомо, державне підприємство "Артемсіль" - одне з найбільших у Європі в галузі, зупинило виробництво навесні 2022 року, оскільки внаслідок обстрілів на підприємстві було зруйновано склад і були прямі влучення в копальні. Згодом, внаслідок російської агресії, цехи підприємства згоріли, обладнання було знищене, будівлі зруйновані, а співробітники були змушені залишили свій дім. На сьогодні ж місто Соледар, де розташована "Артемсіль", знаходиться в тимчасовій окупації.

В Україні сіль також виробляє Дрогобицька солеварня, яка навесні 2022 року збільшила потужності до 55 тонн на місяць. Але цього не вистачить навіть, щоб забезпечити Львівську область. Для порівняння, "Артемсіль" за рік видобувала 2 млн тонн солі.

Реклама: