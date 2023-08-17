Apple розпочинає виробництво iPhone 15 в Індії

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Ключовий постачальник для Apple - Foxconn - розпочинає виробництво iPhone 15 на заводі в Індії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на ознайомлені джерела.

Зазначається, що Apple таким чином прагне ще більше скоротити розрив між своїми операціями в Індії та основною виробничою базою в Китаї.

"Завод Foxconn Technology Group у Шріперумбудурі готується до постачання нових гаджетів лише через кілька тижнів після того, як вони почнуть надходити з заводів у Китаї, оскільки компанія прагне швидко збільшити обсяг нових iPhone, що надходять з Індії", - розповіли джерела агентства.

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Apple продовжує реалізовувати багаторічний проект з диверсифікації виробництва за межами Китаю, щоб знизити ризики для ланцюжка поставок своїх найважливіших продуктів, оскільки напруженість у відносинах між Вашингтоном і Пекіном робить торгівлю менш передбачуваною.

Натомість Індія під керівництвом прем'єр-міністра Нарендри Моді прагне налагодити тісніші зв'язки зі США і перетворитися на виробничий центр.

До появи iPhone 14 компанія Apple збирала в Індії лише невелику частину своїх iPhone, а темпи відставали від виробництва в Китаї на шість-дев'ять місяців. Минулого року це відставання різко скоротилося, і наприкінці березня Apple виробляла 7% своїх iPhone в Індії.

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Мета цього року - наблизитися до паритету в термінах відвантаження з Індії та Китаю, хоча постачальники ще не впевнені, що їм вдасться цього досягти, розповіли Bloomberg співрозмовники на умовах анонімності.

"Збільшення виробництва Apple в Індії призведе до того, що більша частина її ланцюжка поставок переміститься в цю країну, - заявив старший аналітик Counterpoint Research Шилпі Джайн.

"Хоча для Apple в Індії це ще стартові дні, я вважаю, що уряд має дуже чіткі амбіції щодо просування вгору по ланцюжку створення вартості у виробництві електроніки. І поштовх Apple, безумовно, сприяє цьому", - додав він.

Масштаби виробництва iPhone 15 в Індії залежатимуть від наявності компонентів, які здебільшого імпортуються, та плавного нарощування виробничих ліній на заводі Foxconn за межами Ченнаї.

Новий iPhone, який, ймовірно, буде анонсований 12 вересня, обіцяє стати найбільшим оновленням гаджета за останні три роки. Воно включатиме значне оновлення системи камер у всіх моделях, а моделі Pro отримають покращений 3-нанометровий процесор.

Нове сімейство смартфонів має вирішальне значення для відродження продажів, що впали. Цього місяця Apple повідомила, що вже третій квартал поспіль знижує продажі, що зумовлено слабким споживчим попитом на ключових ринках, таких як США, Китай та Європа, додає агентство.

Інші постачальники Apple в Індії - Pegatron Corp. і завод Wistron Corp., який купує Tata Group - також незабаром почнуть збирати iPhone 15, кажуть джерела видання.

Речник Apple і представники Wistron і Pegatron відмовилися від коментарів. Foxconn не відповіла на запит про коментарі.

Нагадаємо:

Корпорація Apple планує старт продажів нового смартфона iPhone 15 на 22 вересня.